Caribous: Québec annonce la naissance de 15 faons dans les installations en captivité

Tandis que les populations de caribous sont en difficulté au Québec, le gouvernement annonce l’arrivée de 15 nouveaux faons dans ses installations de garde en captivité de Charlevoix et de la Gaspésie, lors de la dernière saison des naissances de 2024.

Tant les faons que les femelles qui ont accouché vont bien, selon un communiqué du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Au printemps, 18 femelles caribous étaient enceintes, dont 11 à Charlevoix et sept en Gaspésie. Toutes les femelles ont accouché, mais trois faons sont décédés.

Québec dispose aussi d’installations à Val-d’Or, mais aucune femelle n’était gestante à cet endroit.

Ces nouvelles naissances portent à 39 le nombre de caribous à Charlevoix, dont 20 adultes, dix juvéniles et neuf faons. En Gaspésie, on compte maintenant 19 bêtes, dont les six faons. À Val-d’Or, pas de nouveau-né, mais il y a cinq mâles et quatre femelles adultes.

La population de caribous est en déclin au Québec depuis plusieurs années et l’exploitation forestière est la principale cause de cette précarité, en raison notamment des chemins forestiers qui détruisent l’habitat et favorisent le déplacement des prédateurs naturels du caribou comme l’ours et le loup.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé son intention d’imposer un décret d’urgence pour protéger l’espèce, alors qu’il s’est montré insatisfait de la stratégie actuelle du Québec.

Le gouvernement Legault à Québec croit toutefois qu’un tel décret empiète sur ses compétences et mènera à de nombreuses pertes d’emplois.

Ces pertes d’emplois résulteraient de la baisse projetée de la possibilité forestière.

À l’échelle du Québec, le décret fédéral sur le caribou provoquerait une baisse de 4,1 % de la possibilité forestière, ce qui équivaut à 1,4 million de mètres cubes de bois par année, selon une analyse du forestier en chef du Québec, Louis Pelletier.