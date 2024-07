Une loge de luxe pour Bryan Adams

L’équipe de Bryan Adams est reçue en grand, à sa demande.

Selon nos informations, les 34 membres de l’équipe pourront profiter d’un coin lounge avec des divans en cuir neufs prêtés par Chez meubles, situé à Sept-Îles. Ça a été aménagé dans une roulotte de chantier. La demande de Bryan Adams était que ça ne soit pas dans un simple chapiteau.

Ils auront aussi une autre roulotte de chantier pour le coin cuisinette. L’espace réservé au fameux chanteur contient aussi une roulotte de bureaux, une roulotte pour le maquillage et les costumes, ainsi que des toilettes et quatre douches. Cet espace est clôturé et est séparé des autres loges d’artistes.

Dès que les espaces seront aménagés, les artistes, pas seulement Bryan Adams, pourront en profiter.

K-maro est déjà en préparation pour son spectacle de ce soir.

Flo Rida a aussi une grande équipe, avec 20 membres. Il aura accès aux mêmes espaces que Bryan Adams, mais ils ne seront pas de passage en même temps.