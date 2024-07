Jeux olympiques | Enfin le grand jour pour Charles Paquet

World Triathlon vient de confirmer que les épreuves féminine et masculine des Olympiques de Paris pourront finalement se tenir. « We will swim » , a écrit l’organisation sur son compte X (autrefois Twitter).

Le Port-Cartois Charles Paquet sera donc en action dès 4h45 (heure du Québec) le 31 juillet.

Le départ de l’épreuve féminine est prévue à 2h du matin.

La compétition masculine de triathlon devait avoir lieu à 2h du matin le 30 juillet, mais les différentes instances avait pris la décision de reporter la course en raison de la mauvaise qualité de l’eau de la Seine.

Le Service des loisirs de la Ville de Port-Cartier invite la population à l’agora du Complexe récréatif et culturel (CREC) pour regarder la course de Charles Paquet. Les portes ouvriront dès 4h du matin, par l’entrée du côté du stationnement du Centre Éducatif L’Abri.