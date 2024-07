6 choses à savoir pour les festivaliers d’Innu Nikamu

Le Festival Innu Nikamu s’ouvre mardi jusqu’à dimanche. Une quarantaine d’artistes monteront sur scène. Voici six choses (bien pratique!) à savoir pour les festivaliers.

1. Stationnement

Deux stationnements sont disponibles à proximité du site du Festival. Vous pouvez laisser votre voiture gratuitement au Sept-Îles Speedway (route 138). Sinon, pour 11,50 $ vous pouvez vous stationner sur le Chemin des Forges. La rue Innuat sera fermée durant les festivités. Il sera également interdit de se stationner sur la rue de l’Église, qui est la voie d’accès au site. La rue Ueniss est aussi fermée puisque transformée en zone jeunesse.

Plan du site du Festival Innu Nikamu. Photo Innu Takuaikan

2. Navettes

Des autobus effectueront gratuitement la navette entre deux emplacements et le site d’Innu Nikamu, aux 25 minutes. Elles pourront transporter jusqu’à 48 passagers. L’une sera en partance du stationnement des Galeries Montagnaises et l’autre, de la Salle Jean-Marc-Dion.

3. Le luxe pour les Port-Cartois

Les gens de Port-Cartier pourront également se rendre sur le site gratuitement en autocar de luxe (56 places). Pour cette option, il faut réserver via le site web du Festival. Il y aura une navette aller-retour par jour (départ 15 h 30 de Port-Cartier [Galeries des Îles], retour 23 h 15 de Mani-utenam.

4. Camping

Les hôtels de la région sont complets depuis un bon moment pour la période du Festival. Innu Nikamu a opté pour la création de campings éphémères, en collaboration avec l’entreprise LOCAPAQ, spécialisée dans la location d’équipements de plein air. Ainsi, 3 000 personnes supplémentaires peuvent être hébergées dans une formule de camping tout-inclus [ou non]. Il est aussi possible d’avoir un espace pour son véhicule récréatif, ou même, de faire du glamping de luxe. Selon l’option, il en coûte entre 50 $ et 90 $ la nuit.

LOCAPAQ propose du camping à proximité du site du Festival. Photo LOCAPAQ

5. Manger

Il y aura cinq foodtrucks sur le site du Festival. Par ailleurs, petit rappel que l’événement n’autorise la consommation d’aucune boisson alcoolisée sur les lieux. Une section du site sera disponible pour l’allaitement.

6. Sécurité

Une équipe spécialisée en sécurité de grands événements sera sur place tout au long du festival. Les agents de la SPUM assureront également la protection des festivaliers. Une équipe formée à la réanimation cardiaque et toute autre intervention d’urgence sera aussi présente.