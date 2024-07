Le jour J est enfin arrivé pour Charles Paquet

Le décompte à rebours est enclenché pour la course du Port-Cartois Charles Paquet aux Olympiques de Paris. L’épreuve masculine de triathlon demeure pour le moment à l’horaire pour 2h du matin, heure du Québec, le 30 juillet.

Malgré l’annulation de la familiarisation avec le volet natation dans les eaux de la Seine lors des deux dernières journées, le comité organisateur de l’épreuve olympique croit néanmoins que les triathloniens pourront nager dans le célèbre affluent lorsque le coup d’envoi de la compétition sera donné, mardi, selon ce que rapporte la Presse Canadienne.

Selon certaines informations, la décision officielle serait prise en pleine nuit, heure de Paris. Si la course ne peut avoir lieu, elle serait reportée au 2 août.

Ils seront 55 hommes au départ de l’épreuve masculine. En plus de Charles Paquet, le Canada est aussi représenté par Tyler Mislawchuk. Les deux représentants de l’unifolié seront côte-à-côte au départ de la natation, aux emplacements 35 et 34.

La population de Port-Cartier, de Sept-Îles et des environs est invitée à venir encourager l’athlète nord-côtier pour sa course.

Un rassemblement pour regarder la compétition se fera à l’Agora du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. L’accès, dès 1h, se fera à partir de la porte donnant sur le stationnement du Centre Éducatif L’Abri. Café et beignes seront offerts sur place.

Il est demandé aux gens de s’inscrire (gratuitement) en ligne (ici) puisque la capacité de la salle est de 200 personnes.

À Paris, Charles Paquet pourra compter sur ses plus fidèles partisans. Ses parents, Claude Paquet et Claudia Dupuis, son frère Alexandre, ainsi que ses grands-parents du côté paternel, Bertrand Paquet et Violaine Doyle, sont sur place.