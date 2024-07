Un parcours homologué pour la Course du 50e Parallèle

Les adeptes de course à pied sont invités à encercler la date du 22 septembre dans leur agenda. Ce sera la 3e édition de la Course du 50e Parallèle dans les rues de Port-Cartier.

La responsable de l’événement, Brigitte Chamard, travaille pour que le parcours soit certifié, assurant l’exactitude d’une distance, donnant « une valeur objective aux performances et d’en assurer la validité ».

La certification de parcours est une condition essentielle à l’homologation de records et à la reconnaissance officielle des performances, permettant notamment aux participants de se qualifier pour des événements prestigieux tels que le mythique Marathon de Boston.

L’organisation garde les mêmes distances que l’an dernier pour son rendez-vous du 22 septembre, soit le 21,1 km, le 15,5 km, le 8 km, le 4,4 km et le 1,5 km. Les deux premières épreuves s’adressent aux 18 ans et plus.

« Nous ajoutons signalisations et bénévoles à des points stratégiques », souligne Mme Chamard.

Elle souhaite une température aussi belle que celle de l’édition 2023.

Les coureuses et coureurs des quatre premières distances auront droit à une surprise, après leur épreuve. Quant aux participants du 1,5 km, ils seront récompensés d’un petit sac de bonbons et d’une médaille de participation.

La zone de départ/arrivée est dans le stationnement du Café-Théâtre Graffiti, où il y aura musique et animation.

Inscriptions

Les inscriptions se prennent en ligne via le ms1inscription.com/lacoursedu50eparallele24. Les personnes qui procèdent d’ici le 5 septembre sauveront quelques dollars sur le coût. La 3e édition de la Course du 50e Parallèle compte sur IGA Alimentation Coop Port-Cartier et ArcelorMittal comme présentateurs. Le comité bénéficie aussi de l’appui de commanditaires s’étendant de Baie-Comeau à Sept-Îles.