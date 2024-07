Port-Cartier, plus vivante que jamais

Municipalité d’environ 6 500 résidents, Port-Cartier est située à environ 844 kilomètres à l’est de Montréal, à 500 kilomètres de Québec et à 170 kilomètres de Baie-Comeau. Elle se distingue par sa communauté chaleureuse et son ambiance accueillante. Son histoire est profondément liée à l’exploitation forestière et minière, qui a joué un rôle crucial dans son développement économique au fil des décennies. Aujourd’hui, elle séduit non seulement par son passé industriel, mais aussi par ses attraits naturels en plein cœur de la ville. D’ailleurs, celle-ci vient de déployer sa toute nouvelle image de marque pour communiquer son dynamisme culturel et touristique.

Une ville rythmée par la grande industrie

En automne 1915, le colonel Robert McCormick achète la concession de la rivière aux Rochers, habitée par plusieurs familles innues qui nomment le territoire Massek Kupitaken, « Portage-des-Mousses ». En 1919, McCormick rebaptise l’endroit Shelter Bay, qui signifie la baie de l’abri. La région se développe avec la construction d’un quai et de diverses installations liées à l’industrie du bois à pâte et papier pour la production de journaux. La coupe de bois commence en 1922, marquant la fondation de Quebec North Shore Paper, une compagnie qui offre la prospérité aux résidents, jusqu’à ce qu’un feu de forêt se déclare près de la rivière au foin. L’arrivée de plusieurs autres compagnies vient ensuite faire renaître la ville de Port-Cartier, qui vit au rythme de la grande industrie encore aujourd’hui, tout en jouissant d’une dynamique économique, sportive et culturelle marquée par la beauté de ses paysages et la diversité de ses activités.

Il est également possible de découvrir un pan de l’histoire de la municipalité à travers le circuit patrimonial de Shelter Bay, à parcourir à pied, en vélo ou en voiture à travers différents lieux extérieurs dans la ville. Les magnifiques îles Patterson et McCormick en font notamment partie. La carte du circuit est disponible gratuitement au bureau d’information touristique de la ville. Pour en savoir davantage sur l’histoire de la municipalité, rendez-vous au Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier!

Faire de Port-Cartier son chez-soi

Éloise Charette est arrivée à Port-Cartier en 2003. Elle est directrice des ressources humaines et communications de la Ville de Port-Cartier depuis 15 ans. Lorsqu’elle parle de son sentiment d’appartenance à sa municipalité d’adoption, ses yeux s’illuminent et son sourire est franc. Selon elle, la municipalité se démarque par l’accueil chaleureux des gens. Sa diversité culturelle apporte une belle solidarité, dont on peut témoigner notamment par les cercles sociaux ouverts et faciles à intégrer. La proximité de la nature et la diversité des activités sportives et culturelles sur le territoire ajoutent beaucoup à son quotidien. Que ce soit un arrêt à Ma mie pâtisserie-boulangerie pour commencer sa journée avec un bon latté, ou une course à travers le nouveau club dont elle fait partie, son quotidien est riche et diversifié. Elle n’hésite pas à affirmer que le miel de La Ferme Ragnarüches est meilleur que le réputé miel de thym qu’elle a dégusté en Grèce lors de son dernier voyage.

Éloïse Charette

Des activités pour tous les goûts

La Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles est un incontournable pour ses sentiers de randonnée et pour la qualité des services qui font le bonheur des amateurs de chasse et pêche.

En période estivale, la programmation du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ), diffusée par le Café-théâtre Graffiti, offre une rare intimité entre l’artiste et son public. Cet été, Chloé Sainte-Marie, Éléonore Lagacé, Lulu Hughes, Émile Bilodeau et Luc de Larochellière figurent parmi les artistes invités.

Le 20 juillet prochain aura lieu La DÉrive, première année de la fête citoyenne de Port-Cartier qui accueillera sur l’île McCormick Claude Cobra et sa bande de Bleu Jeans Bleu. Plusieurs activités familiales seront également organisées.

Le parc de la Taïga est idéal pour observer la rivière aux Rochers, mais il est également apprécié pour son nouveau circuit d’hébertisme familial gratuit où il est possible de profiter d’une petite tyrolienne.

Le Parc de la rivière aux Rochers est un incontournable pour son centre d’interprétation qui présente le système de capture du saumon pendant sa migration, pour sa chute d’eau impressionnante et pour observer les pêcheurs sportifs en action.

Un autre attrait majeur pour les touristes est la plage Rochelois, située en plein cœur de Port-Cartier. Elle est parfaite pour la baignade, les marches de fin de journée et les activités nautiques telles que le kayak et la planche à pagaie.