Le Tournoi de balle-molle – Ghislain Ross frappe en lieu sûr

La première édition du Tournoi de balle-molle mixte – Ghislain Ross a passé le test. Le grand gagnant de la fin de semaine sera l’Association du baseball mineur de Sept-Îles.

Le tournoi mis sur pied par Tommy Auger et Roxanne Ritchie, avec le soutien de la Ligue de balle Intermédiaire de Sept-Îles, regroupait sept équipes cette fin de semaine. Elles se sont affrontées dans leur classe respective (Participation et Compétition) au terrain Steve-Duchesne.

L’objectif était non seulement de rendre hommage à Ghislain Ross, un passionné de balle décédé en mars dernier, mais surtout de redonner au baseball mineur de Sept-Îles.

« Le bilan sera fait plus tard, mais on espère remettre plus de 2 500$ », a fait savoir Tommy Auger. La plupart des équipes championnes et finalistes ont remis leur bourse à la cause.

Dame Nature s’est montrée sous son meilleur jour tout au long du tournoi. Les spectateurs ont été nombreux dans les estrades pour l’ensemble des dix-sept parties à l’horaire.

Tommy Auger salue la contribution de Luc Vollant et Keven Proulx « qui ont fait une job de maître à l’entretien du terrain toute la fin de semaine ». Il a aussi vanté le travail des arbitres.

« Mais, merci surtout à toi Ghislain (Ross), d’avoir laissé un souvenir indélébile à ceux que tu as côtoyé. »

« On revient l’an prochain c’est sûr, à quelle date on ne le sait pas. Mais la première édition du Tournoi Ghislain Ross a été un succès sur toute la ligne », a-t-il conclu.

Gagnants/Finalistes

Classe Participation

Gagnants : École de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis

Finalistes : Polaris

Joueur du tournoi : Tommy Lapierre (École CDD)

Joueuse du tournoi : Sabrina Ambroise (Polaris)

Classe Compétition

Gagnants : Les Ananasss

Finalistes : A’s originaux – Chez Arthur

Joueur du tournoi : Steve Heppell (A’s)

Joueuse du tournoi : Samy Godin (A’s)