Cinthia Caron présente Celle qu’aujourd’hui tu vois

Après la sortie de son premier album vient un vidéoclip pour Cinthia Caron. La Septilienne a dévoilé le fruit de Celle qu’aujourd’hui tu vois, vendredi soir au Bar le Toxedo.

Quelle est l’histoire du vidéoclip?

« Le clip me montre passant de brune à blonde, avec un homme en drag queen. À travers un style cabaret et un défilé de mode, la vidéo illustre comment les expériences de vie peuvent transformer une personne et la rendre attachante, tout en offrant un regard sur notre société actuelle », a décrit Cinthia Caron.

« Celle », c’est la Septilienne qui aime déranger et réveiller les gens dans le seul but de les aider à s’améliorer.

Le tournage du vidéoclip de Celle qu’aujourd’hui tu vois a été réalisé par une équipe de Québec. L’artiste de Sept-Îles parle d’une expérience « unique en son genre ».

Premier album

Celle qu’aujourd’hui tu vois, c’est aussi le titre de son premier album lancé il y a quelques semaines. Cinthia Caron y tenait à cet album, d’aller jusqu’au bout.

« Je voulais exploiter mon plein potentiel et éviter d’avoir des regrets plus tard. Je crois avoir eu suffisamment de focus et d’audace pour mener à terme cette réalisation. Je suis fière de moi, de ma persévérance. Je me suis pleinement investie dans ce petit bijou abouti. »

Elle définit cet album comme un voyage musical où chacune des notes vibre au rythme des émotions. L’artiste dit aimer la musique entraînante qui donne le goût de se lever et de danser.

Ses chansons racontent des tranches de vie, en lien avec l’amour, « mon amour propre, le fait d’être mal aimée, apprendre à aimer et l’amour à l’état pur. »

« Grâce à l’écriture, lorsque l’on met des mots sur des maux, on s’apaise et on commence à comprendre certaines choses. Écrire des chansons, c’est un peu comme écrire dans son journal intime », exprime-t-elle.

Au fil de la réalisation de cet album, travaillé sur un an et demi, la Septilienne retient les rencontres avec des êtres humains remarquables et la reconnexion avec elle-même. « Cet album, c’est plus que des chansons gravées sur un CD », conclut-elle.

Il est possible de se le procurer, en format clé USB ou CD, à l’épicerie Chez Arthur.

Pour visionner le vidéoclip de Celle qu’aujourd’hui tu vois, c’est ICI. Vous pouvez d’ailleurs vous abonner à la chaîne YouTube de Cinthia Caron.