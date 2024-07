Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

40e d’Innu Nikamu | Achalandage prévu chez les commerçants

Du 30 juillet au 4 août, Innu Nikamu amènera son lot de défis et d’opportunités. Les boutiques seront achalandées et les hébergements une denrée rare.

Colinor: 190 000 $ pour une app non fonctionnelle

Un an et demi après le lancement d’une application qui a bénéficié de 190 000 $ en subvention de Québec pour solutionner les problèmes de transport de colis sur la Côte-Nord, rien n’est fonctionnel et personne ne peut quantifier son rendement.

Le projet de stationnement à la traverse de Tadoussac relancé

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) est en phase d’analyse des différentes options qui s’offrent à lui pour la réalisation d’une aire d’attente dans la côte de Tadoussac à l’approche des traversiers. Un projet qui n’est pas étranger à l’accident mortel impliquant un VR survenu en 2019.

Traversier : Bérubé réclame un service essentiel et déplore le silence des caquistes

Le député péquiste, Pascal Bérubé, demande que la traverse entre Matane et la Côte-Nord soit déclarée comme un service essentiel et déplore le silence radio des députés caquistes de l’Est-du-Québec.

Un projet pour des aliments du terroir dans les CPE de la Côte-Nord

La Table bioalimentaire de la Côte-Nord travaille en partenariat avec le Regroupement de Centres de la petite enfance de la Côte-Nord (RCPECN) pour créer un catalogue bioalimentaire des produits de la région avec des menus pour les tout petits qui les incluront.

Vers un Café Céramique aux Encadrements du Vieux-Quai

Laurence Boulay et Joanie Blais voient bien plus que de l’encadrement dans leurs locaux des Encadrements du Vieux-Quai. Les deux Septiliennes veulent que la population profite des possibilités qu’offre l’art. Dans un monde idéal, elles auront dans leur édifice leur Café Céramique, dès l’automne 2025.

Hockey Senior AA | Coup d’envoi de la saison le 26 octobre

Le portrait se précise de plus en plus pour la prochaine saison de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. À moins d’un changement, le calendrier s’amorcera le 26 octobre.

Traversier Matane/Côte-Nord : économie, tourisme et politique lancent un cri du cœur

« La Côte-Nord est une grande île. Étant enclavés, pour assurer notre développement, pour notre sécurité, il est primordial que tous les moyens de transport permettant d’accéder au territoire soient pleinement fonctionnels », déclare Jeff Dufour Tremblay, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM).

Suspension des travaux sur la route 138 à l’est de Sept-Îles durant Innu Nikamu

Les travaux sur la route 138, entre la rue Retty et la rue des Pionniers, à Sept-Îles, seront à l’arrêt du 27 juillet jusqu’au 4 août.

Paris 2024 | Qui se retrouvera sur le podium au triathlon?

Le grand jour approche à grands pas pour le Port-Cartois Charles Paquet. L’épreuve masculine de triathlon des Olympiques de Paris 2024 est au calendrier pour le 30 juillet, 2h (heure du Québec).

La ministre Blanchette Vézina s’inquiète des impacts régionaux du décret fédéral sur la protection du caribou

Le gouvernement fédéral « met à risque le dynamisme économique des régions du Québec pour les années à venir » s’il met à exécution son décret de protection du caribou forestier, déplore la ministre québécoise des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.