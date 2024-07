Vers un agrandissement du lieu d’enfouissement technique à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles veut procéder à l’agrandissement de son lieu d’enfouissement technique (LET) situé à environ huit kilomètres au nord du centre-ville.

C’est que le site actuel arrive en fin de vie, affirme Jean-François Grenier, le chef de la division Environnement à la Ville de Sept-Îles. Le LET actuellement en service est entré en fonction en 2002. Il comprend 20 cellules d’enfouissement, qui seront comblées d’ici 2027.

La municipalité doit donc trouver de nouveaux espaces pour les déchets. Le site retenu est adjacent à celui déjà existant. Il s’agit d’un choix logique. Il est économiquement plus avantageux de procéder à un agrandissement, plutôt qu’à l’implantation d’un nouveau LET.

« On parle d’un milieu qui a déjà cet usage-là. De plus, on reste proche de toutes les installations connexes, notamment pour le traitement des eaux de lixiviation », dit M. Grenier. Le site du LET a déjà des chemins d’accès, des bâtiments et la balance.

Au niveau environnemental, la Ville estime qu’il s’agit de la meilleure solution, que de procéder à l’agrandissement, au lieu d’utiliser un territoire vierge.

La superficie totale du site à l’étude est de 34,5 hectares, incluant une zone tampon de 50 mètres ceinturant l’ensemble du LET. L’aire d’enfouissement ne constituera qu’une partie du site à l’étude, soit une superficie d’environ 100 000 m2, qui sera subdivisée en plusieurs cellules d’enfouissement.

La capacité totale de ce nouveau site d’enfouissement est estimée à 1 150 000 m3 de matières, et d’une durée de vie de 30 ans.

Avec l’implantation du compostage à Sept-Îles, à partir du mois de septembre, il est souhaité que la quantité de déchets à enfouir sera à la baisse, ce qui augmentera la durée de vie du futur site.

« On doit uniquement enfouir des déchets qui n’ont pas de potentiel de revalorisation. Donc oui, l’objectif est d’enfouir moins de matières et ainsi de prolonger la vie du site. Nos prévisions font qu’on devrait avoir un site similaire en superficie à ce qu’on a présentement, mais qui aura une vie beaucoup plus longue », explique M. Grenier.

L’objectif de la Ville est de commencer la construction du site en 2027 et une mise en opération en 2028. Selon le programme des dépenses en immobilisation de la Ville de Sept-Îles déposé en décembre dernier, le coût du projet avoisine les 4 M$.

Actuellement, il est en processus d’évaluation environnementale par le ministère de l’Environnement du Québec. Une étude d’impact devra être réalisée. Les citoyens peuvent transmettre leurs observations sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait aborder, d’ici le 2 août.