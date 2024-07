Paris 2024 | Qui se retrouvera sur le podium au triathlon?

Le grand jour approche à grands pas pour le Port-Cartois Charles Paquet. L’épreuve masculine de triathlon des Olympiques de Paris 2024 est au calendrier pour le 30 juillet, 2h (heure du Québec).

Il restera à savoir si la qualité de l’eau du fleuve (La Seine) permettra la tenue de la course pour la journée annoncée, ou si l’épreuve sera reportée. L’option d’un duathlon (5 km course/40 km vélo/10 km course) demeure dans les plans.

Si tout se passe comme prévu, ils seront 55 hommes au départ du triathlon masculin, dont deux du Canada, Charles Paquet et Tyler Mislawchuk.

Après une baignade de 1,5 km, ils transiteront à partir du pont Alexandre III, grimpant 32 marches pour rejoindre leur vélo et pédaler sur 40 km (sept boucles de 5,715 km).

Ils termineront avec 10 km de course à pied, où tout se décidera, sur une boucle de 2,5 km répétée quatre fois. L’arrivée est prévue sur le pont Alexandre III, où 1 000 spectateurs sont attendus, aux dires de L’Équipe, un journal sportif de France.

Les prétendants!

Ils sont certainement nombreux au Québec, particulièrement sur la Côte-Nord, à espérer une médaille pour le Port-Cartois Charles Paquet.

À quelques semaines des Jeux, après l’annonce officielle, l’athlète de 27 ans avait fait savoir qu’avec un top 10, il serait super content de sa performance. « Ça dépasserait toutes mes attentes! »

Qui peut prétendre au podium? Le Nord-Côtier a demandé à Alexis Lepage, Olympien aux Jeux de Tokyo 2020 (2021) et analyste pour Radio-Canada Sports pour les épreuves de triathlon à Paris 2024, et Francis Sarrasin Larochelle, directeur compétition et haut niveau à Triathlon Québec, de se prononcer.

Les deux donnent l’or au Britannique Alex Yee, actuellement cinquième au classement mondial.

« Il (Alex Yee) a gagné l’épreuve test (de Paris) l’année passée. Surtout renommé comme étant le meilleur à pied, il s’est grandement amélioré en natation et en vélo ces dernières années », mentionne Alexis Lepage. « En deuxième position, je dirais Matthew Hauser (Australie) par sa complémentarité entre les trois sports. Il est très difficile à battre, peu importe la tournure de la course. »

« En troisième, je dirais Dorian Coninx (France). Il s’est malheureusement blessé récemment (fracture du scaphoïde), mais il revient normalement plus fort de ce genre de blessure. Il est très dominant dans les trois sports et se nourrit de l’énergie du public », justifie l’analyste.

Et Charles Paquet dans tout ça? « Je le vois à la 7e position. »

Pour ce qui de Francis Sarrasin Larochelle, sa seule prédiction qui diffère, c’est celle du Néo-Zélandais Hayden Wilde qu’il voit avec l’argent, accompagné de Yee et Coninx sur le podium.

« Ma prédiction s’appuie sur le fait que la natation et le vélo ne feront pas une grande sélection et l’explication des favoris se fera à la course à pied », indique-t-il.

Pour Charles Paquet, « avec son début de saison, je crois qu’il a les atouts pour un top 10! »

Rappelons que le Port-Cartois, qui en sera à ses premiers Jeux olympiques, a excellé lors des deux premières étapes de la saison 2024 sur la Série de Championnats du monde de triathlon (WTCS), se classant cinquième à Yokohama, au Japon, le 11 mai, et septième, deux semaines plus tard, à Cagliari, en Italie.

Le Journal a aussi demandé au premier entraîneur de Charles Paquet, Christian Lepage, de se prêter aux jeux des prédictions.

Il y va d’un choix de cœur avec l’or pour Paquet, suivi d’Alex Yee et de Matthew Hauser. Pour le relais mixte du 5 août, le Canada ne sera pas du départ puisqu’il n’a qu’une femme qualifiée (Emy Legault) pour Paris. Cette épreuve demande deux hommes et deux femmes. Alexis Lepage et Francis Sarrasin Larochelle confèrent l’or au pays hôte, la France. La Grande-Bretagne et l’Allemagne devraient les accompagner sur leur podium.

« Ces trois nations ont beaucoup de profondeur et ont affiché beaucoup de régularité avec des podiums ou des victoires aux Championnats du monde », appuie le directeur compétition et haut niveau à Triathlon Québec.