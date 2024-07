Vers un Café Céramique aux Encadrements du Vieux-Quai

Laurence Boulay et Joanie Blais voient bien plus que de l’encadrement dans leurs locaux des Encadrements du Vieux-Quai. Les deux Septiliennes veulent que la population profite des possibilités qu’offre l’art. Dans un monde idéal, elles auront dans leur édifice leur Café Céramique, dès l’automne 2025.

Les deux femmes artistes projettent un local dans leur commerce, pour que les gens puissent venir y peindre des objets du quotidien en céramique.

« C’est d’offrir un service qu’on n’a pas ici (à Sept-Îles). Les gens nous en parlent constamment. On veut les initier à la poterie », souligne Mme Boulay.

Elles ont d’ailleurs commencé la publication de vidéos sur les réseaux sociaux de leur entreprise, pour montrer l’évolution du projet.

Laurence Boulay et Joanie Blais disposent d’un large éventail de pièces ; des trucs déco, des articles de cuisine (vaisselles, buck à bières, tasses…), des pots à fleurs, des articles de salle de bain, même des lavabos, que les gens pourront peindre.

Il y en a aussi pour les différentes fêtes, que ce soit l’Halloween, Noël ou Pâques.

Ces pièces se trouvent actuellement dans des moules. Elles ont transporté entre cinq et dix tonnes de moules. Il ne restera qu’à y mettre l’argile.

« Les gens pourront peindre sur place et on offrira le service de cuisson. On va être là pour les aider », a mentionné Laurence Boulay.

La patience est toutefois de mise avant l’ouverture de la première phase du Café Céramique. Elles ne sont que deux dans l’histoire, et Laurence enseignera à temps plein au Cégep de Sept-Îles pour la session d’automne. Elle sera cependant à temps partiel pour la session d’hiver.

« On a des milliers de moules à trier, l’aménagement du local, mais l’électricité est faite », a dit l’artiste enseignante. « On ne veut pas donner de dates, pour ne pas que les gens soient déçus, mais on travaille fort et on sait que les gens ont hâte. Dans le meilleur des mondes, ce serait pour l’automne 2025 », a-t-elle enchaîné.

Les deux Septiliennes d’adoption, même si elles ont de l’expérience avec la céramique, voudront aussi se mettre à jour. Elles prendront éventuellement le pouls de Micheline Vigneault, de Gallix, celle de qui elles ont acquis les nombreux moules.

Mesdames Boulay et Blais souhaitent aussi en venir avec une section café et quelque chose à grignoter, dans ce Café Céramique en évolution.

Dans un futur

Laurence Boulay et Joanie Boulay voient encore plus grand à long terme. Elles aimeraient donner des cours de sculpture pour que les gens fabriquent leurs pièces, et même, en venir à le faire à partir d’une tour, comme la fameuse scène de poterie dans le film Mon fantôme d’amour. Elles devront toutefois se faire former.

« Ce sont des projets à long terme. Les deux, on trippe sur l’argile » a exprimé Laurence Boulay.

Elles veulent offrir quelque chose de différent, dans le but de continuer à créer une communauté artistique à Sept-Îles.

Cette communauté prend de plus en plus forme, avec leur participation à d’autres événements dans la municipalité. Les deux artistes ont organisé quatre ateliers, simples et créatifs, lors du Vieux-Quai en Fête. Elles ont eu une belle réponse.

Elles seront du Festi-GrÎles, le samedi 10 août. Elles réaliseront une œuvre d’art sur place, de la pyrogravure sur bois, peinte, « un mélange de technique en lien avec le feu, le BBQ et qui représentera la Côte-Nord », a fait savoir Laurence Boulay.

En septembre, elles seront de l’exposition collective, Enraciné, un événement rassembleur de PANACHE Art Actuel, de façon individuelle et indépendante. Le vernissage se tiendra le 6 septembre.

« C’est de sortir de nos murs pour aller chercher le plus de monde possible », a conclu Joanie Blais, qui dit sentir un enthousiasme pour des projets culturels avec les liens qu’elles ont avec la directrice de PANACHE Art Actuel, Julie Godin, et la superviseure culturelle de la Ville de Sept-Îles, Pascale Malenfant.