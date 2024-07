Suspension des travaux sur la route 138 à l’est de Sept-Îles durant Innu Nikamu

Les travaux sur la route 138, entre la rue Retty et la rue des Pionniers, à Sept-Îles, seront à l’arrêt du 27 juillet jusqu’au 4 août.

« Les travaux seront suspendus dans le but d’assurer la meilleure fluidité possible durant le Festival Innu Nikamu », affirme Jean-Philippe Langlais, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il n’y aura donc aucune entrave durant cette période où des milliers de visiteurs sont attendus sur le site du Festival Innu Nikamu à Maliotenam.

Le chantier reprendra par la suite. Encore deux semaines de travaux sont à prévoir pour achever le projet de réfection de la chaussée.

Malheureusement, certains comportements inappropriés de la part d’automobilistes ont été constatés sur ce chantier autoroutier. Le ministère invite donc les usagers de la route à faire preuve de courtoisie, surtout envers les signaleurs routiers.

« Ce sont des gens [les signaleurs] qui veillent à la sécurité des travailleurs et aussi des automobilistes. On demande aux usagers de la route de faire preuve de civisme, de savoir-vivre, mais surtout de courtoisie à l’endroit des signaleurs durant la période des travaux », indique M. Langlais.