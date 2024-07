La SAAQ surveillera la vérification des freins

Les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec surveilleront de près dans les prochains jours les aires de vérification des freins de Charlevoix et de la Côte-Nord, dans lesquelles les véhicules ou ensembles de véhicules de 3 tonnes ou plus ont l’obligation de s’arrêter.

Cette obligation légale ne concerne pas seulement les autobus ou les véhicules lourds, mais aussi les véhicules récréatifs ou les camions de type pick-up tirant une remorque ou transportant un chargement, dont la masse totale en charge est de 3 000 kg ou plus (véhicule, équipements et chargement compris).

Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant atteindre 350 $, plus les frais.

Par leurs interventions, les contrôleurs routiers souhaitent assurer une plus grande sécurité aux usagers de la route, protéger le réseau routier et veiller au maintien de l’équité concurrentielle dans le domaine du transport de personnes et de biens.

Il y a un an jour pour jour, un camion s’est renversé sur la route 138 à Baie-Saint-Paul alors qu’il ne s’était pas arrêté à l’aire de vérification des freins :