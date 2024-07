Hockey Senior AA | Coup d’envoi de la saison le 26 octobre

Le portrait se précise de plus en plus pour la prochaine saison de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. À moins d’un changement, le calendrier s’amorcera le 26 octobre.

Les quatre formations seraient en action lors du premier soir de la saison 2024-2025.

« À 99%, la saison va commencer le 26 octobre », a fait savoir Sébastien Deschênes, joueur et gouverneur de la formation port-cartoise. Chaque club jouera huit parties en saison.

Au niveau des divisions, les dés ont été brassés. Sept-Îles et Baie-Comeau s’affronteront à quatre reprises, et se mesureront à Havre-Saint-Pierre et Port-Cartier deux fois. Ces deux dernières formations croiseront le fer quatre fois entre elles.

Le calendrier complet de la saison régulière devrait sortir dans les premiers jours du mois d’août.

Les Gaulois – PCR Plus

À l’instar des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et des Pionniers – CFL de Baie-Comeau, les Gaulois de Port-Cartier auront aussi un commanditaire associé à leur nom d’équipe. Il s’agira du Groupe PCR Plus, qui regroupe également le Pub Saint-Bernard et des logements. Les couleurs du club demeureront les mêmes soit

« Ça va permettre de gâter les gars, que ce soit avec des gants, des polos, des serviettes, de façon personnalisée, et en les traitant comme des pros », a indiqué M. Deschênes.

La formation port-cartoise devrait miser sur le même personnel derrière le banc, avec notamment Michel Losier comme entraîneur-chef.