De la course sur route à celle de trail à Sept-Îles

La course de trail gagne en popularité, que ce soit pour le plaisir, l’entraînement ou pour le défi des compétitions qui se font de plus en plus nombreuses. Cette vague n’échappe pas à Sept-Îles.

« La course de trail, c’est pas mal la mode. Depuis la COVID, ç’a augmenté », assure Stéphane Beaulieu, l’instigateur du groupe privé Facebook « Course de trail Sept-Îles ».

Il soutient que plusieurs personnes qui courraient sur route sont rendues dans les sentiers. « Quand tu touches à ça, tu pognes la piqure. Ils ne reviennent pas en arrière. »

M. Beaulieu indique que c’est moins dur sur les articulations, plus relaxe, mais quand même plus dur physiquement. « Il manque juste le coup de pied au derrière pour l’essayer et comprendre qu’on a le droit de marcher lors d’une sortie en trail. La mentalité est différente, on ne regarde pas notre montre », dit-il. Il recommande aux coureurs d’avoir sur eux une cloche, en cas de présence d’animaux.

Il mentionne que la course de trail rejoint beaucoup de personnes de 50 ans et plus. « L’endurance n’a pas d’âge, surtout quand tu fais des ultras (plus de 42 km) ».

Ce qui est plaisant dans les courses de trail, aux dires de Stéphane Beaulieu, « c’est d’être dans la nature, c’est le fun d’être dehors ».

Plusieurs sentiers sont empruntés par les adeptes de Sept-Îles, notamment dans le secteur de la Pointe-Noire, de la Station Gallix, ou du lac Daigle, vers le lac des Rapides. Toutefois, « ce n’est pas Charlevoix ! » et toutes ses possibilités de dénivelés et de sentiers.

Le groupe Facebook compte une centaine de membres. Il rassemble la communauté de coureurs de la région. Des sorties sont proposées, soit sur route, les « beer run » les mardis, et en trail, les « coffee run », les dimanches. Ils sont régulièrement une dizaine, voire une vingtaine de participants.

« On ne fait pas ça (les sorties) pour la performance, mais pour le social. Peu importe ta vitesse de course, tu es le bienvenu », mentionne Stéphane Beaulieu.

Ultras

Certains des adeptes de la course de trail sont plus crinqués. Les plus fous s’entraîneront en vue de compétition de 42 km et plus.

Ils étaient d’ailleurs une quinzaine de Sept-Îles, lors du Québec Méga Trail qui se tenait du 4 au 7 juillet, sur courtes et longues distances.

« Il y en a pour tous les goûts », indique-t-il.

Lors de cette compétition, Louise Labbé s’est classée septième sur 23 participantes au 100 milles (160 km), avec son chrono de 33:27:05.

Éric Mailloux et Jonathan Bolduc seraient les deux seuls autres Septiliens à avoir déjà couru 100 km et plus. Bolduc a d’ailleurs pris le deuxième rang du récent AKtive’s Backyard Ultra en Alaska. Il a couru près de 95 km.