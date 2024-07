Cinédanse est arrivé à Sept-Îles

Le festival Cinédanse a donné le coup d’envoi mardi soir à la chapelle du Vieux poste avec une performance de danse et de poésie.

Les artistes de la scène ont combiné plusieurs styles de danse pour cette performance qui invitait à se connecter au moment présent. Quelques mouvements de gumboot ont rythmé l’œuvre.

Les danseurs étaient parfois accompagnés de musique, de beatbox et de poésie. C’est Joséphine Bacon, poétesse innue originaire de Pessamit, qui lisait ses textes en direct pendant la performance.

Mercredi et jeudi, les activités de jour (symposium) ont lieu au Musée Shaputuan et à la Tente Jaune (Vieux-Quai de Sept-Îles). Ces deux soirs, les spectacles de danse, dont Tam ti delam, se tiendront à la Tente Jaune. Vendredi et samedi, c’est à l’ancien gymnase de la base de villégiature de la Rivière Moisie, au 120 chemin des Forges, que se dérouleront les ateliers et projections.

Pour plus d’informations : https://www.cinedanse.ca/cinedanse-edition-2024-sept-iles/24-juillet-2024-symposium/