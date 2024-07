L’école de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis accueille plus de jeunes

La 40e édition de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis a été lancée lundi matin à Sept-Îles. Ils sont 127 jeunes de 5 à 15 ans à y prendre part cette année.

Une vingtaine de personnes encadrent les différents entraînements, que ce soit sur glace ou hors-glace.

En plus de Justin Poirier du Drakkar comme invité, l’organisation mise sur le retour d’anciens et sur la présence de quelques joueurs des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, notamment Nylan Bouchard et Luc Arsenault.

« Les jeunes les reconnaissent, c’est le fun », mentionne Michael Bettez, co-responsable de l’école de hockey de Sept-Îles.

Les participants, un peu plus nombreux cette année (une vingtaine de plus), ont droit à deux séances sur glace et autant hors glace par jour. Un service de traiteur assure le volet alimentation.

« On a un bon ratio coachs/jeunes », indique M. Bettez. « On a de bons commentaires des parents. »

Un match amical entre les instructeurs est à l’horaire pour mercredi soir, dès 18h30, à l’aréna Guy Carbonneau. Justin Poirier devrait être de la partie.