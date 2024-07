Essipit et la MRC demandent au ministre Dubé d’intervenir

Dans un lettre envoyée aujourd’hui à l’intention du ministre de la Santé Christian Dubé, la Première Nation des Innus Essipit et le conseil des maires de la Haute-Côte-Nord, expriment leur profonde inquiétude concernant la fermeture de l’urgence de l’hôpital des Escoumins – CISSS Côte-Nord, ainsi que celle de Forestville – CLSC de Forestville.

« Nous comprenons que cette décision est directement liée à la pénurie importante d’effectifs infirmiers engendrée par les mesures restrictives imposées aux infirmières d’agence. L’application mur à mur de mesures drastiques fait en sorte de prendre en otage toute une région sans compter les grandes distances à parcourir pour accéder à des soins d’urgence et les risques de morbidité et de mortalité qui en découlent, ce qui est inacceptable et injustifiable, peu importe l’objectif politique. »

Signé du chef Martin Dufour et de la préfète de la MRC Haute-Côte-Nord Micheline Anctil, la missive indique qu’il est impératif que le ministère intervienne et autorise des mesures d’exception pour des régions ayant une réalité telle que la Côte-Nord, où les équipes sont petites, les pénuries critiques et l’éloignement important, mettant ainsi la population à risques réels lors de bris de services.

« Nous vous demandons instamment de reconsidérer cette décision et de mettre en place des mesures d’exception pour garantir la sécurité et la santé de notre population. Il est crucial de trouver des solutions viables pour pallier à cette pénurie et assurer un service continu et de qualité dans nos urgences.

Nous demandons également une rencontre d’urgence avec vous afin de discuter de cette situation. »

La PDG du CISSS Côte-Nord Manon Asselin, la présidente du conseil d’administration Ginette Côté, les députés de René-Lévesque et de Duplessis Yves Montigny et Kateri Champagne-Jourdain ont eu copie de l’envoi de même que tous les maires de la Haute-Côte-Nord.