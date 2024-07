Le Volley-Soleil fait fi du vent et des orages

L’organisation du Volley-Soleil et ses participants se remettent d’une grosse fin de semaine sur la plage du camping de la rivière Moisie. Pas moins de 225 équipes de 4×4 étaient de la 41e édition de ce tournoi de volleyball de plage.

« On a passé une belle fin de semaine, malgré quelques orages », a fait savoir la responsable des communications, Zéa Blackburn.

La participation de 225 équipes n’est qu’à deux de la marque record de l’an dernier.

Au niveau sportif, elle parle de « beau volley », particulièrement pour la classe Open. La journée de dimanche a donné du fil à retordre aux joueurs avec les vents, rendant le niveau de jeu plus difficile.

Les spectacles du vendredi (Trio d’enfer) et de samedi (Poker of Aces) ont été populaires.

« On a eu beaucoup de monde les deux soirs, et même en journée on a frôlé les 2 000 personnes sur le site », a mentionné Mme Blackburn.

Après l’Omnium dans l’Vent et le Volley-Soleil avec une seule fin de semaine de congé entre les deux, l’organisation peut respirer un peu.