40e d’Innu Nikamu | Achalandage prévu chez les commerçants

Du 30 juillet au 4 août, Innu Nikamu amènera son lot de défis et d’opportunités. Les boutiques seront achalandées et les hébergements en demande. Voici la situation huit jours avant le coup d’envoi.

La boutique d’artisanat et économusée Atikuss situé à Uashat prépare beaucoup de produits en surplus, pour éviter de manquer de stocks pendant le festival. Plusieurs produits sont faits sur place par les employées, qui combinent artisanat et vente tous les jours de la semaine. Suzie Bouchard est une de ces artisanes. Elle confectionne des capteurs de rêve, des bracelets et des bâtons de parole, entre autres.

Cette année, elle ne travaillera pas pendant les spectacles d’Innu Nikamu, car elle est une grande amatrice de musique innue. Pour l’an prochain, elle espère pouvoir tenir un kiosque sur le site du festival, pour pouvoir travailler et profiter des spectacles.

Le dépanneur de Mani-utenam situé en face de l’église de Mani-utenam devra aussi s’adapter à l’afflux de festivaliers. La gérante prévoit commander deux à trois fois plus de produits cette semaine-là.

Hébergement des festivaliers et de l’équipe technique

Les hôtels de Sept-Îles sont pleins. L’hôtel Sept-Îles et le Château Arnaud ont des listes d’attente qu’ils contacteront si une chambre se libère. Selon la réceptionniste du Spa Renaissance, adjacent à l’Hôtel Sept-Îles, des chambres du spa seront probablement libérées pour accommoder le plus de visiteurs possible à l’Hôtel.

Un camping de 240 tentes clé-en-main sera installé pour héberger les nombreux spectateurs attendus. Est-ce que les gens réservent leur place? “Oui, oui, on a quelques inscriptions. On s’attend à en avoir beaucoup cette semaine”, souligne Kevin Bacon, responsable de l’hébergement pour le festival.

Des espaces sans services seront aussi mis en place pour les gens qui veulent installer leur tente ou leur véhicule récréatif.

Sur les réseaux sociaux, l’organisation d’Innu Nikamu a sollicité les citoyens de Uashat mak Mani-utenam et de Sept-Îles pour loger l’équipe technique qui vient de partout au Québec. La plupart des places nécessaires ont été trouvées, selon M. Bacon, responsable de l’hébergement.

Le festival offre aussi des autobus qui passeront par Montréal, Québec, Charlevoix et Saguenay pour amener les festivaliers à Mani-utenam.

Ainsi, Innu Nikamu s’adapte au goût de tous et ne manquera pas de place pour accueillir tous les festivaliers.