Les petites villes peinent à s’adapter au défi croissant du réchauffement climatique

Malgré des étés plus chauds et des vagues de chaleur plus intenses, en partie induites par le changement climatique d’origine humaine, les autorités locales ont décidé de fermer la seule piscine de la petite localité de Clinton, dans le sud de l’Ontario, en invoquant le coût élevé de la rénovation et de l’entretien de la piscine. Photo Geoff Robins