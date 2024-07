Innu Nikamu sur la route : un succès à Pointe-aux-Outardes

Selon Normand Junior Thirnish-Pilot, coordonnateur du festival Innu Nikamu, c’est mission accomplie pur la journée et la soirée culturelle à Pointe-aux-Outardes, permettant aux « Innus et Nord-Côtiers d’apprendre à se connaître » ainsi que de « faire connaître la culture et la langue innue tout en rassemblant les gens ».

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées le 20 juillet à Pointe-aux-Outardes pour Innu Nikamu sur la route. Après une journée culturelle haute en couleurs, les spectacles des artistes autochtones et allochtones Mélissa Girvan, Pako et Zachary Richard, sur la scène du haut du Mixbus, ont été grandement apprécié de la foule.

« C’est difficile à chiffrer. Il y avait beaucoup de monde, ça n’arrêtait pas de rentrer, dit Normand Junior Thirnish-Pilot. On était plusieurs centaines. Je serais à l’aise de dire qu’il y avait facilement entre 800 et 1 000 personnes. Il y a des gens qui arrivaient à tout moment. »

Durant la journée, la municipalité de Pointe-aux-Outardes a pris en charge les activités.

« Notre formule était de contacter la municipalité, précise-t-il, leur présenter le projet et les musiciens qu’on amène et la scène. Après ca, on demande à la municipalité d’aider pour bonifier et Pointe-aux-Outardes a vraiment été loin. »

Le coordonnateur du festival remercie d’ailleurs l’énorme participation de la municipalité.

« Ils sont arrivés avec beaucoup de belles idées, comme d’ajouter des artistes culturels sur la scène, de plein de nationalités. Ça rejoint les valeurs du festival Innu Nikamu sur la route, qui est de rassembler les peuples. C’est d’apprendre à se connaître par la musique, », mentionne-t-il.

Innu Nikamu sur la route continuera certainement son chemin dans le futur. « On veut aller encore plus loin. On veut certainement continuer à explorer la Côte-Nord, mais on veut aussi explorer le Québec », souligne le coordonnateur.

Sans alcool

Rappelons qu’il s’agit du plus grand festival sans alcool, et ce, partout au Canada. Il était donc interdit de boire de l’alcool et/ou de consommer des drogues.

« Les gens ont été très respectueux, remarque Normand Junior Thirnish-Pilot. Personne n’a été désagréable non plus. Ça devait aussi être plaisant pour Zachary Richard qui signait des autographes et qui prenait des photos après son spectacle. »

Il se dit très heureux de l’ambiance tout au long de la soirée. « Je pense que les gens ont été encore plus touchés par la musique, parce que l’euphorie a été provoquée pas la musique et non l’alcool », ajoute-t-il.