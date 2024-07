Vidéo | Accident spectaculaire au Sept-Îles Speedway

Un accident spectaculaire est survenu samedi au Sept-Îles Speedway. Le pilote Claude Yockell s’en tire avec seulement quelques ecchymoses et des douleurs musculaires.

La voiture de course # 65 conduite par Claude Yockell a effectué quelques tonneaux à la sortie d’un virage. « La piste était un peu glissante et j’ai entrepris le virage 3 et 4 trop à l’extérieur », raconte Claude Yockell.

Il croyait pouvoir toucher légèrement le mur et ramener sa voiture dans la bonne direction, mais l’impact s’est conclu en quelques tonneaux. « Je n’ai rien senti à part quelques “bing bang” et aussitôt arrêté c’était le plan d’évacuation », dit-il. « J’entendais l’annonceur dire pompier, extincteur, attention la foule déplacez-vous le gaz coule ». Les secouristes sont arrivés quelques secondes plus tard.

« Je suis sorti indemne de la voiture », dit M. Yockell. « Ce matin, quelques bleus et des muscles endoloris », ajoute-t-il en riant.

Il se considère chanceux de ne pas avoir été plus blessé et se prépare déjà pour la prochaine course. « Je suis déjà sur la voiture pour la préparer pour le 3 août », dit le pilote. « Je remercie tous mes commanditaires de pouvoir courir bientôt ».

Vidéo Facebook Sept-Îles Speedway Andréa Monger