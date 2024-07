Semaine nationale de prévention de la noyade : plusieurs activités à l’horaire à Sept-Îles

Les activités de sensibilisation et d’information ne manqueront pas au secteur aquatique de la Ville de Sept-Îles pour la Semaine nationale de prévention de la noyade.

Le public est invité aux différentes activités à la programmation du 22 au 26 juillet.

Lors de certains bains libres au cours de la prochaine semaine, la population aura l’occasion d’assister à des démonstrations de sauvetage, participer à des activités telles que « surveillant-sauveteur d’un jour » ou encore faire le test « Nager pour survivre ».

Pour le 25 juillet en après-midi, c’est à la plage du lac des Rapides que ça se passera. Le public pourra se familiariser avec les techniques de sauvetage en eaux libres.

Il sera aussi possible de se renseigner en lien avec la prévention de la noyade au kiosque d’information qui sera installé à l’accueil du secteur aquatique (Centre socio-récréatif).

« On y trouvera une foule d’information concernant les comportements à adopter et les réflexes à développer pour prévenir la noyade; tant sur le plan de la sécurité nautique que de la surveillance des enfants, de la sécurité des piscines résidentielles ou encore de la consommation d’alcool et de drogue dans un contexte d’activité aquatique », précise la conseillère en communication à la Ville de Sept-Îles, Amélie Robillard.

La programmation complète est disponible au septiles.ca. Les personnes intéressées sont également invitées à suivre la page Facebook du Complexe aquatique – Ville de Sept-Îles pour rester à l’affût des activités et des concours.

Parlant de concours, celui de photos est de retour. Les gens sont invités à partager leurs photos démontrant un comportement sécuritaire sur l’eau, dans l’eau ou près de l’eau. Ils courront la chance de remporter un VFI.

De plus, les participants de 16 ans et plus aux activités de la Semaine nationale de prévention de la noyade peuvent gagner une planche à pagaie. Les gagnants seront dévoilés le 26 juillet.

La Ville de Sept-Îles souhaite remercier ses partenaires de la Semaine soit : SFP Pointe-Noire, Sports Experts, Aluminerie Alouette, Rio Tinto-IOC, la Librairie Côte-Nord et Tourisme Sept-Îles.