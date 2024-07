Go! Charles Paquet! Go!

« De la Côte-Nord à Paris, c’est tout Port-Cartier qui est derrière toi », c’est avec ce slogan que s’affiche la communauté natale de l’Olympien Charles Paquet à l’approche des Jeux de Paris. La population est d’ailleurs invitée à un rassemblement pour la diffusion de la course de l’athlète dans la nuit du 29 au 30 juillet.

Si la Seine ne fait pas des siennes (qualité de l’eau), l’épreuve masculine de triathlon sera courue dès 2h du matin, heure du Québec, le 30 juillet.

Le rassemblement pour regarder la compétition se fera à l’Agora du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. L’accès, dès 1h, se fera à partir de la porte donnant sur le stationnement du Centre Éducatif L’Abri. Café et beignes seront offerts sur place.

À Paris, Charles Paquet pourra compter sur ses plus fidèles partisans. Ses parents, Claude Paquet et Claudia Dupuis, son frère Alexandre, ainsi que ses grands-parents du côté paternel, Bertrand Paquet et Violaine Doyle, seront sur place.

Ils s’envolent tous pour l’Europe dimanche. Ils seront trois jours à Londres, avant de mettre le cap pour Paris pour une semaine aux Olympiques. Ils concluront leur voyage à Gérone, en Espagne, là où demeure Charles.