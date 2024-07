Timie & et Tiloup fermera définitivement ses portes

Timie & Tiloup, le restaurant/fumoir de l’avenue Arnaud, “petit frère” du Bavard et l’Ivrogne, fermera ses portes le 27 juillet.

C’est ce qu’on annoncé les propriétaires mardi, sur les réseaux sociaux de l’entreprise lancée en 2023. Également propriétaires du restaurant Le Bavard et l’Ivrogne et de Chez Mel&Lau : le marché du Bavard et l’Ivrogne, l’équipe admet cette fois être avoir été “essoufflée” par la dernière année.

” Tristes face à notre décision, nous nous devons de mettre un genou à terre et de nous écouter”, peut-on lire dans la publication. ” Nous concentrerons ainsi nos énergies et notre volonté à continuer de vous offrir de délicieux repas et un excellent service dans nos deux autres établissements qui demeureront ouverts.”