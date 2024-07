Reconnaissance du travail des animateurs du Camp de jour de la Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles participe aux Journées de l’animation et de l’accompagnement afin de souligner le travail exceptionnel de l’équipe du Camp de jour.

Du 16 au 18 juillet, divers gestes de reconnaissance seront posés à l’intention des animateurs du camp de jour.

« Les compétences détenues par le personnel d’animation et d’accompagnement sont souvent méconnues ou sous-estimées », mentionne Cindy Hounsell, superviseure au Service des loisirs et de la culture. « Pourtant, nos animateurs et animatrices sont formés afin d’offrir des expériences de loisir riches, sécuritaires, inclusives et amusantes pour tous et toutes ! » ajoute-t-elle.

La Ville de Sept-Îles invite le public à témoigner leur appréciation en laissant un commentaire sous les publications des Journées de l’animation sur les pages Facebook de la Ville et du Camp de jour.

La thématique de 2024 « Des compétences, j’en ai ! » vise à mettre lumière les compétences déployées par les animateurs et accompagnateurs pour rendre les expériences enrichissantes et sécuritaires.

« À Sept-Îles comme partout au Québec, on fait face depuis quelques années à d’importants enjeux de main-d’œuvre », peut-on lire dans un communiqué de la Ville de Sept-Îles. « Dans ce contexte, reconnaître les compétences et le rôle essentiel du personnel d’accompagnement et d’animation auprès des jeunes et des familles, contribue à valoriser le travail et à le rendre plus attrayant ».