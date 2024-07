Vincent Vallières rend hommage à Philippe Mckenzie

Le cofondateur d’Innu Nikamu, Philippe « Pinip » Mckenzie, est décédé vendredi. Plusieurs personnes lui ont rendu hommage, dont Vincent Vallières au Vieux-Quai en Fête.

Vincent Vallières a offert ses condoléances aux proches du défunt et à toute la Nation Innue. Puis, il a invité le groupe Maten à le rejoindre sur scène vendredi soir au Vieux-Quai en Fête. Ensemble, ils ont interprété une chanson de Florent Vollant en innu-aimun.

Le conseil innu de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a souligné le lègue du défunt : « Philippe Mckenzie a eu le courage et l’intelligence de chanter et d’aborder de front la colonisation et la dépossession ».

L’innu est le premier à avoir publié de la musique en innu-aimun dans les années 1980. Il a inspiré des dizaines d’artistes autochtones dont les légendes du groupe Kashtin, Florent Vollant et Claude Mckenzie, ainsi que des plus jeunes comme Matiu et Scott Pien-Picard.