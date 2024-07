Le Festival du Conte & de la Légende de l’Innucadie annulé

L’événement prévu du 15 au 18 août prochain à Natashquan et Nutashkuan est annulé, tandis que ses organisateurs procéderont à une grande réflexion quant à son avenir.

L’Innucadie existe depuis 2006. Le festival est voué au partage des traditions orales et musicales entre les Premières Nations et les Québécois.

« Après consultation de l’équipe actuelle avec le président d’office pendant plusieurs années et les co-fondateurs, le comité organisateur ayant procédé à divers constats aux chapitres du financement, des ambiances observées d’une année à l’autre et enfin de la participation populaire ainsi que celle des artistes à cet événement (…) décidait aujourd’hui, d’un commun accord, de prendre du recul, à savoir effectuer une pause cet été (…) et de poursuivre la consultation amorcée, de façon plus large », a annoncé l’organisation par communiqué, samedi.

La réflexion « sur la pertinence de l’événement » reprendra cet automne.

« On se questionnera en outre au sujet de la portée de l’événement au niveau national en lien avec les objectifs initiés à la base », mentionne-t-on.