Une première soirée réussie pour le Vieux-Quai en Fête

Le beau temps était au rendez-vous jeudi soir à Sept-Îles pour les performances de Rau_ze, Clay and Friends et Alaclair Ensemble lors de la première soirée de la 30e édition du Vieux-Quai en Fête.

« On peut parler d’un succès retentissant pour la première soirée. On a eu du beau temps et beaucoup de monde. Les groupes ont vraiment “trippé” de voir les Septiliens et aussi le fait que la scène soit si près de la mer. Les performances ont été excellentes », affirme Christophe James, coordonnateur du Vieux-Quai en Fête.

Il n’y a pas encore de chiffre concernant la foule de jeudi soir, mais le coordonnateur s’attend à ce que celui soit d’environ 2 000 personnes.

Pour vendredi soir, ce sera au tour de Vincent Vallières, Michel Pagliaro et Alcoholica de fouler les planches de la scène Loto-Québec.

Il était prévu que Marjo soit présente ce soir. Malheureusement, un ennui de santé l’empêche d’être là. C’est Michel Pagliaro qui a pris sa place au pied levé.

« Ça nous a pris beaucoup de recherche pour trouver quelqu’un. Michel Pagliaro, on parle d’un artiste qui cible quand même une clientèle similaire à celle de Marjo. Avec Vincent Vallières et Alcoholica, ça fait un beau “fit” », indique M. James.