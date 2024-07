T.-N.-L.: Labrador City est évacuée à l’approche d’un incendie de forêt

Les responsables forestiers ont demandé à tous les habitants de Labrador City, à Terre-Neuve-et-Labrador, de partir à cause d’un incendie de forêt se rapprochant à proximité.

Dans un communiqué de presse, le ministère des Forêts de Terre-Neuve-et-Labrador affirme que les autorités ont observé aujourd’hui un «comportement extrême des incendies».

Le ministère affirme qu’il existe un risque que, dans les 24 à 48 heures, le feu de forêt se propage vers la région de Labrador Ouest, qui comprend Labrador City et la communauté voisine de Wabush.

Labrador City abrite environ 7450 habitants et la municipalité a demandé à tout le monde de se diriger vers l’est, à Happy Valley-Goose Bay, qui se trouve à six heures de route.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la mairesse Belinda Adams a demandé aux gens de rassembler leurs essentiels le plus rapidement possible et de partir.

Labrador City est la deuxième communauté du Labrador à être évacuée en raison d’incendies de forêt en autant de mois. les résidents de Churchill Falls ont reçu l’ordre de quitter leur domicile le 19 juin.