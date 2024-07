La population mondiale passera à 10,3 milliards dans les années 2080, selon l’ONU

La population mondiale devrait croître de plus de 2 milliards de personnes au cours des prochaines décennies et atteindre un pic dans les années 2080 à environ 10,3 milliards, selon un nouveau rapport des Nations Unies.

Le rapport, publié jeudi à l’occasion de la Journée mondiale de la population, indique que la démographie mondiale devrait diminuer pour atteindre environ 10,2 milliards d’ici la fin du siècle.

Selon le rapport «Perspectives de la population mondiale 2024», le pic démographique plus précoce que prévu est dû à plusieurs facteurs, notamment des niveaux de fécondité plus faibles dans certains des plus grands pays du monde, notamment en Chine, dont la population devrait chuter considérablement de 1,4 milliard d’habitants en 2024 à 633 millions en 2100.

À l’échelle mondiale, les femmes ont en moyenne un enfant de moins qu’en 1990, indique le rapport, et dans plus de la moitié des pays et territoires, le nombre moyen de naissances vivantes par femme est inférieur à 2,1. C’est le niveau nécessaire pour que la population d’un pays conserve sa taille sans migration.

Près de 20 % de la population mondiale — dont la Chine, l’Italie, la Corée du Sud et l’Espagne — a une fécondité «ultra faible», les femmes ayant moins de 1,4 naissance vivante, selon le rapport de la Division de la population des Nations Unies.

«Le pic plus précoce et plus bas est un signe d’espoir, a affirmé Li Junhua, secrétaire général adjoint de l’ONU aux Affaires économiques et sociales. Cela pourrait signifier une réduction des pressions environnementales dues aux impacts humains en raison d’une consommation globale moindre.»

M. Li a toutefois souligné que même avec une croissance démographique plus lente, les gens devront toujours réduire individuellement l’impact de leurs activités pour préserver l’environnement.

Fracture démographique

Kathleen Mogelgaard, présidente et directrice générale du Population Institute, établi à Washington, a déclaré que les nouvelles estimations de jeudi soulignent «une fracture démographique croissante dans le monde».

Bien que le rapport de l’ONU ait identifié plus de 100 pays et territoires dont la population a déjà atteint ou atteindra un pic dans les 30 prochaines années, il montre encore plus où la population continuera de croître, nombre d’entre eux parmi les pays les plus pauvres du monde.

Selon le rapport, en 2024, la population a déjà atteint un pic dans 63 pays et territoires, dont la Chine, l’Allemagne, le Japon et la Russie. Dans ce groupe, la population totale devrait diminuer de 14 % au cours des 30 prochaines années.

Dans 48 autres pays et territoires, dont le Brésil, l’Iran, la Turquie et le Vietnam, la population devrait culminer entre 2025 et 2054, selon le rapport.

Pour les 126 pays et territoires restants, dont les États-Unis, l’Inde, l’Indonésie, le Nigeria et le Pakistan, la population devrait augmenter jusqu’en 2054 «et, potentiellement, atteindre son maximum dans la seconde moitié du siècle ou plus tard».

Pour neuf de ces pays — dont l’Angola, la République centrafricaine, le Congo, le Nigeria et la Somalie — l’ONU prévoit une croissance très rapide, avec une population qui devrait doubler entre 2024 et 2054.

La population mondiale a considérablement augmenté au cours des 75 dernières années, passant d’environ 2,6 milliards en 1950 à 8 milliards en novembre 2022. Depuis, elle a augmenté d’environ 2,5 % pour atteindre 8,2 milliards.