Début de la 30e édition du Vieux-Quai en Fête

C’est aujourd’hui (11 juillet) que s’amorce la 30e édition du Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles.

C’est Rau_Ze qui ouvrira les festivités sur la scène Loto-Québec dès 19h30. Clay and Friends prendra le relais vers 20H45. Cette première soirée se terminera avec la prestation de Alaclair Ensemble.

L’enthousiasme est présent parmi le comité organisateur en cette première journée.

« On s’attend à des spectacles électrisants avec tous les artistes qu’il va y avoir. Ça va être des “shows” qui vont faire bouger le monde », commente Christophe James, coordonnateur pour le Vieux-Quai en fête.

Incontournable lors du festival, il y a la Zone familiale qui est gratuite et ouverte à tous de 10h à 16h, à proximité de la Tente jaune. En plus des traditionnels jeux gonflables et manèges, du party mousse, des amuseurs de rue, de la présence de mascottes et d’activités de maquillage, on compte plusieurs nouveautés : iPhone géant, jeux géants et d’arcade et réalité virtuelle.

Également, le Vieux-Quai en Fête a un besoin urgent de bénévoles pour surveiller les jeux gonflables de la Zone familiale vendredi et samedi. Pour vous inscrire, veuillez contacter l’organisation à info@vieuxquaienfete.com, par Messenger ou au 418 444-3294.