Réouverture de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre

La Bibliothèque Louis-Ange-Santerre ouvrira ses portes dès midi ce mercredi. La saga qui a débuté en décembre 2022 est enfin terminée.

Le 23 décembre avait lieu la tempête qui a causé d’énormes dégâts dans la ville de Sept-Îles. Le 27 décembre 2022, c’était au tour de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre de subir un important dégât d’eau causé par le bris d’un tuyau du système de chauffage. Un comptoir temporaire de prêt avait été mis en place le temps des travaux.

Le 21 mars 2023 avait lieu la réouverture malgré que des pièces étaient toujours manquantes pour terminer les travaux de réparation du système. Le temps doux qui permettait le retrait des appareils de chauffage d’appoint et les travaux qui étaient limités au plafond permettaient cette réouverture en attendant l’arrivée des pièces.

Le 11 mars 2024, la Bibliothèque annonçait une autre fermeture. Les pièces étant arrivées, la réparation du système de chauffage pouvait débuter. Ensuite, des travaux de plâtrage et de peinture étaient nécessaires pour remettre le tout en état. La fin des travaux était estimée à la mi-mai. Un comptoir de prêt avait été mis en place et les activités étaient maintenues dans d’autres locaux.

« On est très heureux de retourner dans nos murs », dit Pascale Malenfant, superviseure culturelle à la bibliothèque. « On avait mis plein d’activités en place pour la période estivale, mais là enfin on va pouvoir accueillir les gens dans les rayons ».

De plus, dès le 17 juillet, la bibliothèque sera ouverte les mercredis soirs.