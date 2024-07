Le manque d’eau affecte les récoltes de foin

Selon le bilan de mi-saison en assurance récolte de la Financière agricole pour la Côte-Nord, les conditions climatiques ont été généralement favorables à l’ensemencement et à la levée des cultures et une première fauche de foin hâtive a eu lieu dans plusieurs secteurs, avec des rendements dans la moyenne et une qualité supérieure à la normale, un son de cloche différent pour certains.

Alain Imbeault est producteur de bleuets et récolte également du foin. Il livre un “bilan de mi saison” un peu différent en raison du manque d’eau.

« Le foin a arrêté de pousser il y a 3 semaines, un mois. Les champs sont à moitié brûlés», dit le producteur de la région de Sept-Iles. Ce dernier n’avait pas encore effectué de première coupe au moment d’écrire ces lignes.

Pour plusieurs secteurs de la Côte-Nord, cependant, la première coupe s’est faite « relativement tôt », selon Daniel Harvey, président régional de l’UPA. « On parle d’avant la Saint-Jean-Baptiste et avec une belle qualité de foin, à profusion. Plusieurs prévoient même faire une 2e coupe, ce qui n’arrive pas souvent sur la Côte-Nord! »

Pour atteindre cet objectif, il faudra cependant de la pluie et en quantité suffisante.

« On peut voir que la sécheresse qui s’installe graduellement. En plus qu’on n’a pas eu beaucoup de neige, donc le sol est sec en profondeur. On ne sait pas à qui se vouer, mais il semble que la deuxième partie de juillet devrait être moins chaude », conclut M. Harvey. Sa ferme, les Bleuets Sylma, est située à Pointe-aux-Outardes.