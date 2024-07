La baleine noire empêtrée est libérée

La mission de sauvetage pour libérer la jeune baleine noire empêtrée dans un engin de pêche dans l’estuaire du Saint-Laurent est une réussite. Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins a confirmé que la baleine noire « 2023 calf of #1812 », une femelle d’environ 2 ans, a été désempêtrée des cordages qui l’accablaient par une équipe de Campobello Whale Rescue Team (CWRT), assistée par des équipes de Pêches et Océans Canada (MPO) entre Baie-Comeau et Matane.

“Il ne reste plus qu’un segment de cordage autour d’une des nageoires pectorales de la baleine. Les équipes ont bon espoir qu’avec les coupes effectuées, la tension relâchée permettra au cordage restant de se détacher de lui-même”, explique-t-on.

Une balise satellite fixée sur le dos de la baleine permettra aux équipes du MPO de suivre ses déplacements et d’émettre des avis de vigilance à la navigation pour minimiser les risques de collisions avec les utilisateurs du Saint-Laurent. Transports Canada demande d’ailleurs à tous les navires naviguant dans le secteur de ne pas excéder une vitesse maximale de 10,0 nœuds sur le fond et de respecter en tout temps les distances d’approches en vigueur pour les espèces en péril (400 mètres).

“Le dépêtrement d’une baleine n’est pas une opération simple et banale. C’est une opération délicate et nécessaire. Celle-ci a été réussie grâce à l’extraordinaire participation et à la collaboration d’un grand nombre d’équipes. Bravo et merci au Campobello Whale Rescue Team et aux nombreuses équipes de Pêches et Océans Canada dans les airs et sur l’eau”, indique le RQUMM.

Contactez la ligne UMM (1-877-722-5346) si vous observez la baleine. Il faut souhaiter que la baleine se remette de son épreuve rapidement, car les jeunes femelles sont particulièrement importantes pour la survie de l’espèce.