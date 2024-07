Possibilité de foudre mardi après-midi pour Sept-Îles et Port-Cartier

Une perturbation pourrait apporter de la foudre et peut-être même un peu de petite grêle au cours des prochaines heures sur Sept-Îles et Port-Cartier. Situation surveillée par la SOPFEU.

Bien que le danger d’incendie varie entre élevé et très élevé sur la Côte-Nord, la SOPFEU surveille la situation. Rappelons que d’importants feux de forêt dans la région ont été causés par la foudre.

Simon Legault rappelle d’être vigilant puisque la foudre représente toujours un danger. « On sait qu’avec la foudre et certaines régions de la forêt qui sont un peu plus sèches, ça peut toujours déclencher des feux de forêt », précise-t-il. « C’est pas de la foudre qu’on aime le plus voir présentement dans ces régions-là ».

Le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault mentionne que des orages sont possibles pour ces secteurs en fin d’après-midi et en début de soirée. Puisqu’il s’agit d’orages, il est difficile de prédire les quantités de pluie, mais on pourrait s’attendre à une dizaine de millimètres. « Il pourrait peut-être avoir un petit peu de grêle à travers ça », dit-il.

Température au-dessus de la normale

Au cours des derniers jours, les températures ont été légèrement au-dessus de la normale pour Sept-Îles. La norme se situe à 20 degrés le jour et 11 degrés la nuit. « Les chiffres ne sont pas à tout casser », dit le météorologue. « Quand je regarde les chiffres depuis le début juillet, on est toujours en haut de 20, on est monté à 25. Les températures de nuit ne sont pas si loin de la normale ». Il confirme que c’est au-dessus de la normale, mais que ce n’est pas si loin non plus. L’humidité présente dans l’air peut donner une impression de plus grande chaleur.

Des températures plus confortables sont attendues au cours des prochains jours. « L’air plus sec va améliorer les choses du côté de la sensation des températures », dit M. Legault.