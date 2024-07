Des équipes de sauvetage espèrent démêler une baleine noire empêtrée dans le fleuve

Les équipes de sauvetage des baleines se préparent à tenter une nouvelle fois de démêler une jeune baleine noire qui se trouve dans l’estuaire du Saint-Laurent, dans le cadre d’une opération visant à sauver l’un des quelques centaines d’individus de leur espèce restants dans l’océan.

Une porte-parole de Pêches et Océans Canada a déclaré que le ministère travaillait depuis plus de deux semaines pour démêler le jeune animal, qui a été repéré pour la première fois le 22 juin au large des côtes du Nouveau-Brunswick et aperçu lundi au large de Portneuf-sur-Mer, au Québec.

«Malgré les mauvaises conditions météorologiques, plusieurs tentatives pour démêler la baleine noire ont déjà eu lieu et ont permis de retirer une partie de la corde», a écrit Kathryn Hallett dans un courriel.

Elle a indiqué mardi que l’équipe de sauvetage des baleines de Campobello — un groupe associé à l’Institut canadien des baleines et composé de scientifiques et d’anciens pêcheurs — est en route vers la région et tentera d’intervenir dans les prochains jours avec l’aide de plusieurs autres groupes.

«Tous les acteurs régionaux sont mobilisés et se coordonnent pour être prêts à intervenir dans les prochains jours si les conditions météorologiques le permettent», a écrit Mme Hallett, ajoutant qu’une balise satellite a été attachée aux cordes restantes pour permettre aux chercheurs de suivre l’animal.

L’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre a déclaré que l’animal empêtré serait une petite femelle, âgée d’environ un an et demi, née en 2023 d’une baleine nommée «War».

Robert Michaud, directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), a déclaré que lorsqu’il s’agit de la baleine noire de l’Atlantique Nord, «chaque animal est très important».

«Actuellement, nous estimons la population à 360 habitants, a-t-il affirmé. C’est toute l’espèce, tout ce qui reste.» Il a déclaré que le manque de femelles en âge de procréer et le fait que celles qui accouchent le font moins fréquemment sont particulièrement préoccupants.

M. Michaud a déclaré que même si les empêtrements ne sont pas toujours mortels, ils ont des conséquences à long terme pour les baleines et sont particulièrement dangereux pour les plus jeunes, qui ne sont pas aussi fortes que leurs parents. Il a ajouté que les baleines empêtrées peuvent mourir plus tôt et se reproduire moins souvent.

«Leur condition physique se dégrade suite à ces enchevêtrements, car elles ont dû dépenser beaucoup d’énergie pour s’en sortir ou simplement survivre», a-t-il expliqué.

On estime que 85% des baleines noires ont été empêtrées dans des engins de pêche au moins une fois. Selon M. Michaud, cela inclut cinq des frères et sœurs des baleines du Québec empêtrés.

Démêler une baleine peut être une opération dangereuse, menée en pleine mer avec des couteaux et des grappins, souvent par temps difficile. Une tentative réussie, a soutenu M. Michaud, nécessite des équipes spécialisées connaissant à la fois le comportement des baleines et les engins de pêche.

Il estime toutefois que cet effort en vaut la peine, car les baleines noires ont encore une «réelle chance» de survie. Il a ajouté qu’elles vivent longtemps, sont assez résilientes et que leur mort est en grande partie due à des causes humaines telles que des enchevêtrements et des collisions avec des bateaux, ce qui rend de nombreux décès évitables.

M. Michaud a déclaré que les stratégies de conservation de ces dernières années comprenaient la réduction de la vitesse des navires à proximité des baleines, la fermeture temporaire des zones de pêche et l’expérimentation d’engins de pêche sans corde.

«Chaque baleine qui survit donne à la population une chance de se rétablir», a-t-il dit. Cela vaut donc vraiment la peine d’être créatif et innovant pour sauver ces animaux, car ils peuvent survivre.»