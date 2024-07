Un nouvel entrepreneur général pour la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Avec de nombreux retards à l’échéancier pour la construction de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre, la Société québécoise des infrastructures (SQI) a annoncé un changement d’entrepreneur général pour la réalisation de ce projet.

Ce nouvel entrepreneur fera les correctifs nécessaires aux travaux déjà en cours et prendra en charge le chantier jusqu’à la fin des travaux.

Rappelons qu’en juin 2023, plusieurs travaux avaient été mis à l’arrêt en raison de la découverte de problématiques, dont l’étanchéité déficiente de l’enveloppe extérieure causant des infiltrations d’eau et une propagation importante de moisissures.

Au cours des derniers mois, l’entrepreneur actuel a dû réaliser un échantillon d’ouvrage afin de permettre une validation de la procédure des travaux correctifs demandés par les professionnels.

« À la suite notamment de l’analyse de ces travaux, la SQI a sollicité de nouveau l’intervention de la caution. La SQI est en échange avec la caution et cette dernière mandatera un nouvel entrepreneur dans les prochaines semaines », indique la SQI.

La caution est ce qui permet d’assurer au client l’exécution des obligations des entrepreneurs et de leurs sous-traitants dans un contrat de construction.

La livraison est toujours prévue pour l’automne 2025 et le budget de construction de 56 M$ est quant à lui est maintenu.

En raison des retards et de l’impatience que cette situation a causée en Minganie, un comité de liaison avait été créé cet hiver par la ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre Jonatan Julien. Il est composé de l’équipe des ministres, des élus locaux, de la MRC de Minganie, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CISSS de la Côte-Nord et la SQI. Une rencontre se tiendra au courant de l’été à Havre-Saint-Pierre.