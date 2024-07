Réal Tettaut réélu chef de Nutashkuan

Réal Tettaut a obtenu à nouveau la confiance des membres de la communauté innue de Nutashkuan dans le cadre de l’élection à la chefferie qui s’est déroulée le 6 juillet.

M. Tettaut a reçu 302 votes. Son plus proche poursuivant a été Pierre Kaltush avec 249 votes. Par la suite, on retrouve Roberto Wapistan (88 votes), Marie-Paule Malec (49 votes), Henry Wapistan (14 votes) et Marc André Kaltush ( 5 votes).

Il s’agira d’un troisième mandat à la chefferie pour Réal Tettaut.

Pour ce qui est des postes de conseillers, les membres ont choisi d’élire Marcel Mestokosho, Paul-Émile Wapistan, Jimmy Mestokosho et Maxime Ishpatao.