(PHOTOS) Festival Eau Grand Air 2024 : Un public conquis pour Charlotte Cardin et les 2Frères

« Merci Baie-Comeau c’était vraiment vraiment l’fun », a lancé sincèrement Charlotte Cardin à la fin de sa prestation tant attendue samedi au Festival Eau Grand Air du Parc des Pionniers de Baie-Comeau.

Enchainant quelques succès de son dernier album 99 Nights accompagné des 5500 festivaliers qui l’accompagnaient vocalement, l’artiste a pris toute la scène avec énergie et professionnalisme tout en se baladant de la guitare au piano.

Quelques problèmes techniques sont survenus lors de sa prestation, mais l’artiste québécoise est restée en contrôle et honnête avec son public nord-côtier.

C’est avec son succès franglais Feel Good que le spectacle s’est terminé avant de revenir sur scène pour deux rappels. Confettis a fait vibrer la foule et son premier succès Faufile pour le grand plaisir du public.

Les 2Frères heureux de retrouver Baie-Comeau

Le groupe Les 2Frères était accompagné de leurs musiciens. Photo : Anne-Sophie Paquet-T

« Baie-Comeau vous faites honneur à votre réputation », a conclu Érick Caouette avec bonheur après que la foule a pris temps de leur rappeler leur amour par un tonnerre d’applaudissements tout en ayant chanté à tue-tête tous les succès proposés.

La Côte-Nord qui est la région où ils se sentent le plus « à la maison » a pu certainement leur laisser un souvenir précieux de ce Festival Eau Grand Air où ils y étaient pour une seconde fois en neuf éditions.

En plus de leurs succès respectifs, les 2Frères se sont amusés avec un important medley des Cowboys Fringants ainsi que le classique I Want It That Way des Backstreet Boys, groupe mythique des années 90 qui a bercé leur jeunesse.

Katia Rock a ouvert cette dernière soirée du Festival Eau Grand Air 2024 à Baie-Comeau. Photo : Anne-Sophie Paquet-T.

Katia Rock a ouvert la soirée en guise de mémoire

Interprétant ses chansons de son album Uapen Nuta/Terre de nos aïeux, Katia Rock a rappelé sa propre histoire. « Lorsque j’ai quitté ma communauté à 14 ans pour aller vivre mon rêve d’auteur-compositrice-interprète dans la Ville lumière (Montréal), j’ai compris que j’étais différente », a-t-elle soufflé au public réceptif.

Aujourd’hui, voulant défendre sa langue et sa culture, elle a réussi à le partager avec cœur sur la scène Loto-Québec qui a ouvert cette dernière soirée de l’édition 2024.

Notons que plus de 15 000 festivaliers se sont déplacés lors de cette édition de trois soirs. Il s’agit d’un nouveau record pour le Festival Eau Grand Air.