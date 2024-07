10e anniversaire du jardin de l’Élyme des Sable

Dans le cadre des 10 ans de fondation du jardin de la maison de soins palliatifs l’Élyme des Sables à Sept-Îles, la population est conviée le mercredi 10 juillet 2024 à 19 h à une visite spéciale du jardin.

Fondé en 2014, le jardin de l’Élyme des Sables présente l’un des plus beaux sites d’aménagements paysagers sur le territoire de Sept-Îles. Il contribue à l’apaisement et au réconfort des bénéficiaires et des familles, dans ces moments plus difficiles.

Cette idée de créer un jardin a été portée par Hélène D’Amour et André Gallant. Pour qu’elle devienne réalité, plusieurs membres bénévoles de la Société d’horticulture de Sept-Îles (SHSÎ) se sont impliqués. Des partenaires locaux se sont également joints au projet au fil du temps et ont vivement contribué à bonifier ce magnifique espace vert.