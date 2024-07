Festival Eau Grand Air : un record de foule à Baie-Comeau

Pas moins de 5005 personnes ont festoyé en compagnie du groupe Salebarbes, de Brittany Kennell et de The Delorean vendredi soir au parc des Pionniers.

Le populaire groupe composé d’Éloi et de Jonathan Painchaud, de Kevin McIntyre, Georges Belliveau et Jean-François Breau n’ont pas eu besoin de prier les festivaliers pour qu’ils chantent et dansent dès les premières notes de La dernière fois, alors qu’une « histoire d’amour » est née entre Salebarbes et Baie-Comeau.

Les spectateurs ont pu profiter de leurs succès préférés, comme Chat par la cheu, Good Lord, Pas tout le temps l’temps, en plus d’entendre l’histoire de Kevin McIntyre, de sa Tite gomme et de sa belle Rachel. C’est avec une prestation de Marcher l’plancher que Salebarbes a conclu la soirée.

Une histoire d’amour s’est créé entre Salebarbes et Baie-Comeau. Photo Kassandra Blais

Du country à souhait

Les festivaliers ont sorti leurs chapeaux et leurs bottes de cowboys pour entendre la chanteuse originaire de Montréal, Brittany Kennell.

Celle qui s’est surtout fait connaître du grand public avec sa participation à The Voice (USA) a fait danser Baie-Comeau avec ses chansons, telles que I Ain’t a Saint, You Don’t Get Me Stoned et Eat Drink Remarry.

Elle a aussi offert ses versions de Soak Up the Sun de Sheryl Crow et Saturday Night’s Alright for Fighting d’Elton John.

Une voiture pour voyager dans le temps

C’est le concept du groupe de Baie-Comeau, The Delorean, qui a rapidement en début de soirée réussi à réchauffer la foule.

Les succès se sont enchaînés, allant des années 1950 à aujourd’hui, en passant par Michael Jackson, Led Zeppelin, Lady Gaga, Queen et encore plus.