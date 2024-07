Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Sept-Îles aura son aréna

Le projet d’un nouvel aréna à Sept-Îles fait un bond de géant. Le gouvernement du Québec vient de confirmer une aide de 20 M$.

Chez Arthur à la cafétéria de l’école Manikoutai

La cafétéria de l’école Manikoutai de Sept-Îles reprendra vie dès la prochaine rentrée scolaire, après près de dix ans d’absence du service. Ce sont les actionnaires de l’épicerie Chez Arthur qui sont derrière le projet.

Bâche sur l’Hôtel de Ville | Un geste « déplorable », affirme le maire

Un drôle de réveil le 1er juillet pour l’équipe municipale de la Ville de Sept-Îles. L’hôtel de ville avait été recouvert d’une immense bâche blanche. Le maire Denis Miousse a qualifié le geste de « déplorable ».

De l’opposition à l’usine de terres rares à Sept-Îles

Le projet d’usine de terres rares à Sept-Îles continue de faire jaser. Alors que l’entreprise poursuit ses efforts de consultation et de présentation de son projet, certains s’y opposent farouchement.

Les travaux sont lancés à Port-Cartier pour Shango Canada

Shango Canada a officiellement lancé le chantier de construction de son bâtiment industriel à Port-Cartier. Pour l’occasion, une première pelletée de terre a été effectuée en présence de la ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, ainsi que plusieurs acteurs du milieu socio-économique local.

Couverture cellulaire : TELUS investit 6,6 M$ sur la Côte-Nord

C’est une somme de 6,6 M$ que TELUS investira sur la Côte-Nord pour l’ajout de près de 10 nouveaux sites sans fil. Cet investissement permettra le déploiement et la mise à jour des réseaux de l’entreprise de communication.

De meilleures conditions pour le personnel enseignant d’ITUM

Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Maniutenam (ITUM) bonifie les conditions de travail de son corps enseignant. Ce dernier a signé avec ITUM une entente pour améliorer ses salaires et avantages ainsi que son travail au quotidien.

Une 40e saison pour l’Archipel-de-Mingan

C’est une nouvelle saison qui débute à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan et comme à son habitude, de nombreuses activités attendent les visiteurs.

Aide médicale à mourir | Les demandes doublent sur la Côte-Nord

L’aide médicale à mourir est de plus en plus connue des gens et du personnel soignant, ce qui pourrait en expliquer la hausse dans la région. Les balises ont aussi été précisées, ce qui permet à plus de gens d’y avoir recours.

Nunziato Garreffa profite à son tour de son bus

Ils sont nombreux à avoir mis les pieds dans le bus, modèle 1963, de Nunziato Garreffa, depuis qu’il l’a rendu conforme en 2011. Il a servi pour des bals de finissant, des enterrements de vie de fille ou de garçon, des fêtes… Il est maintenant le temps pour le Septilien d’en profiter.

Innu Nikamu fait les choses en grand

L’organisation du Festival Innu Nikamu continue de faire les choses en grand pour sa 40e édition qui s’ouvre le 30 juillet. Celui qui assurera le spectacle de clôture le 4 août, Bryan Adams, débarquera d’ailleurs en Boeing nolisé.

Un Sundance à Mani-utenam

Ça fait cinq ans que Réginald Mckenzie dirige le Sundance en tant que guide spirituel. Il a vécu son premier Sundance en tant qu’observateur à Mashteuiatsh. Au fil des ans, il a monté les échelons en entrant dans le centre des danseurs, puis en acceptant de guider des cérémonies.

Le fondateur du Club Judokan parmi les grands de Judo Québec

Réjean Lavoie, qui a mis sur pied le Club Judokan de Pot-Cartier, a été intronisé au Temple de la renommée de Judo Québec à titre de pionnier-bâtisseur – niveau Émérite.