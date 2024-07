Déception à Havre-Saint-Pierre pour son projet de nouvel aréna

La construction d’un nouvel aréna à Havre-Saint-Pierre devra attendre. La municipalité a vu sa demande de financement pour son projet de nouvel aréna être rejetée.

« On est très déçu. On s’attendait à avoir un montant pour nous aider puisque l’aréna [Denis-Perron] est en piteux état », déclare le maire Paul Barriault.

Havre-Saint-Pierre avait déposé une demande au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Le projet d’aréna est estimé à 29 M$. La municipalité espérait obtenir une aide approchant les 20 M$ pour son projet.

Il souhaite que le gouvernement mette plus d’argent dans ce programme dans le futur étant donné que les demandes des municipalités excèdent largement les sommes disponibles.

À partir de maintenant, Havre-Saint-Pierre va se concentrer à maintenir fonctionnel l’aréna Denis-Perron.

Des travaux sont débutés pour installer un nouveau système de réfrigération. De plus, il est envisagé de rénover la toiture du bâtiment. Il y a de l’eau qui passe à travers la structure.

Malgré les travaux, le maire est catégorique qu’une réfection totale de l’aréna Denis Perron n’est pas une solution à long terme. Une rénovation complète coûterait plus cher que de construire un nouvel aréna et Havre-Saint-Pierre serait privé d’une glace intérieure pendant au moins un an et demi, le temps des travaux.

Paul Barriault se réjouit tout de même que des projets de la Côte-Nord aient été sélectionnés.

« Il ne faut pas oublier qu’on a obtenu 23,6 M$ pour la Côte-Nord. Cela représente 7% du budget du PAFIRSPA alors qu’on représente 1% de la population québécoise sur la Côte-Nord. Il y a un côté positif à voir dans l’annonce », affirme le maire.