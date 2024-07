Une participation record pour l’Omnium dans l’Vent

Il y a un dicton qui dit que les records sont faits pour être battus. Parlez-en aux organisateurs des deux tournois de volleyball de plage qui se déroulent sur le sable de la rivière Moisie, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Sept-Îles. L’Omnium dans l’Vent – Maxi de cette fin de semaine accueillera 303 équipes.

Ce nombre, c’est près de 30 équipes de plus que la meilleure édition, celle de l’été 2023 avec 274 formations inscrites.

L’organisation explique cet engouement par le fait que le tournoi est de plus en plus connu. « Les gens s’inscrivent aussi les deux jours ce qui peut faire une différence », mentionne la responsable des communications, Zéa Blackburn.

La forte participation pour l’Omnium dans l’Vent, mais aussi pour le Volley-Soleil à venir les 20 et 21 juillet, représente bien Sept-Îles « et son engouement pour le volley », souligne-t-elle.

« Nous sommes fiers de pouvoir organiser des tournois qui sont de plus en plus en demande. La plage est vraiment belle et il n’y a rien de comparable à ces événements. C’est valorisant de faire partie de ce comité » conclut M. Blackburn.

Le comité aura un beau défi à relever cette fin semaine alors que plusieurs membres seront absents avec le festival Eau Grand Air et la venue de Charlotte Cardin à Baie-Comeau.

La responsable des communications invite d’ailleurs les gens à donner un coup de main pour le montage du site ce vendredi. « Nous y serons dès 10h. »

Au-delà du volleyball lors de l’Omnium dans l’Vent, il y aura en musique Styve Lemay le vendredi et un hommage à Bob Bissonnette le samedi.