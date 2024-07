Un mini-écocentre à Gallix

La Ville de Sept-Îles prévoit l’installation d’une aire de réception des matières résiduelles à Gallix. Le lieu serait comme un petit écocentre. Il offrirait un point de dépôt de proximité pour les résidents de Gallix.

Pour plus d’informations sur ce projet et son emplacement, la Ville organise une rencontre d’information citoyenne le mardi 9 juillet à 19 h au centre Marguerite (524, rue Lapierre, Gallix). Il y aura une présentation suivie d’une période de questions et de commentaires.