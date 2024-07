Infrastructures sportives : des investissements dans Duplessis

Il n’y a pas seulement le projet de nouvel aréna à Sept-Îles qui a obtenu une subvention du gouvernement du Québec dans la circonscription de Duplessis. Dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, trois autres projets dans le comté ont également été sélectionnés.

La Ville de Fermont reçoit 1 036 400 $ pour la réfection de plateaux sportifs extérieurs. Le Conseil des Innus d’Unamen Shipu réalisera un sentier de randonnée pédestre d’Unamen Shipu grâce à une somme de 200 000 $. Finalement, la municipalité de Natashquan fera l’aménagement d’un parc intergénérationnel dans le secteur touristique des Galets avec l’obtention d’une somme de 84 525 $.

Pour l’ensemble de la Côte-Nord, des investissements de 23,6 millions de dollars pour 10 projets d’infrastructures récréatives, sportives et de plein air ont été annoncés

« Ce sont des projets rassembleurs qui vont permettre aux Nord-Côtiers de pratiquer leurs activités favorites dans des infrastructures de qualité et sécuritaires. Quand je me suis lancée en politique, ça faisait d’ailleurs partie de mes priorités d’améliorer nos infrastructures sportives et aujourd’hui, c’est un pas de plus dans cette direction! », a affirmé Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis.